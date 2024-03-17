В Уфе продолжает работу общественный пресс-центр «Выборы Президента России – 2024»

Вся информация о ходе голосования в Башкортостане оперативно стекается и в общественный пресс-центр в Уфе – он также работает третий день. Там находятся журналисты и блогеры. Они ожидают приезда международных наблюдателей.

Работа общественного пресс-центра в последний день голосования, как, собственно, и два предыдущих дня, началась в 8 утра. Сначала прозвучали гимны, сразу после этого журналисты и блогеры приступили к работе. Одни, как и мы, делают репортажи для телеканалов, другие пишут статьи для своих изданий. Заместитель руководителя агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Марат Газизов рассказал, насколько насыщенной будет программа в общественном пресс-центре в заключительный день голосования. Подробности – в нашем сюжете.