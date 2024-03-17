В Башкирии в выборах Президента страны принял участие 90-летний отшельник

В Белорецком районе Башкирии члены избиркома села Усмангали с ящиком для голосования отправились к 90-летнему отшельнику Кинзягулу Салимгарееву. Мужчина уже более 50 лет не выходит из тайги.

Фото №1 - В Башкирии в выборах Президента страны принял участие 90-летний отшельник

Как рассказала член УИК Алия Сафуанова, до дедушки они добирались на снегоходах, так как туда дороги нет. Он очень хорошо их встретил, и отметил, что голосовал за тех, кто поддерживает Россию.  

Фото №2 - В Башкирии в выборах Президента страны принял участие 90-летний отшельник

По словам Кинзягула, до революции в этой деревне было 120 дворов. Во временя правления Н. Хрущева населенный пункт признали неперспективным и всем его жителям рекомендовали переезжать. Но старик остался.  

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