В Башкирии в выборах Президента страны принял участие 90-летний отшельник

В Белорецком районе Башкирии члены избиркома села Усмангали с ящиком для голосования отправились к 90-летнему отшельнику Кинзягулу Салимгарееву. Мужчина уже более 50 лет не выходит из тайги.

Как рассказала член УИК Алия Сафуанова, до дедушки они добирались на снегоходах, так как туда дороги нет. Он очень хорошо их встретил, и отметил, что голосовал за тех, кто поддерживает Россию.

По словам Кинзягула, до революции в этой деревне было 120 дворов. Во временя правления Н. Хрущева населенный пункт признали неперспективным и всем его жителям рекомендовали переезжать. Но старик остался.