В ЦИК Башкирии рассказали о ходе голосования в республике

Сегодня в Башкортостане начался третий день выборов Президента России. Более трех тысяч избирательных участков открылись по всей республике в 8 утра. За ходом голосования следят 10 тысяч наблюдателей, работает центр общественного наблюдения, общественный пресс-центр и, конечно, республиканский Центризбирком.

В течение всего дня и после закрытия всех участков в ЦИКе будут проходить брифинги, которые мы покажем в прямом эфире на телеканале БСТ. Наша съемочная группа находится в Центризбиркоме. Актуальную информацию о ходе голосования озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азат Галимханов. Подробности – в видеосюжете.