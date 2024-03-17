В Хайбуллинском районе явка избирателей превысила 70%

С каждым часом явка избирателей на выборах Президента России в Хайбуллинском районе увеличивается. Многие люди по традиции приходят на избирательные участки именно в воскресенье.
В Акъяре сейчас солнечно и по-весеннему тепло. А сельчане с хорошим настроением продолжают приходить на избирательные участки. Многие действительно ждали воскресенья, чтобы отдать голос за своего кандидата в Президенты России.
Сейчас мы работаем на избирательном участке номер 3203, где впервые в своей жизни должны проголосовать девять акъярцев. Многие из них уже выполнили свой гражданский долг. Говорят, это было волнительно.
На данную минуту на этом избирательном участке явка уже перевалила за 70 процентов. Примерно такие же цифры и в целом по Хайбуллинскому району. Вероятно, после 11 часов результат будет выше. Буквально через несколько минут здесь, на площади перед дворцом культуры, начинается праздник «Широкая Масленица». Так что акъярцы смогут совместить приятное с полезным – проводить зиму и выбрать Президента своей страны на ближайшие 6 лет.