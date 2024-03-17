В Хайбуллинском районе явка избирателей превысила 70%

С каждым часом явка избирателей на выборах Президента России в Хайбуллинском районе увеличивается. Многие люди по традиции приходят на избирательные участки именно в воскресенье.

В Акъяре сейчас солнечно и по-весеннему тепло. А сельчане с хорошим настроением продолжают приходить на избирательные участки. Многие действительно ждали воскресенья, чтобы отдать голос за своего кандидата в Президенты России.

Сейчас мы работаем на избирательном участке номер 3203, где впервые в своей жизни должны проголосовать девять акъярцев. Многие из них уже выполнили свой гражданский долг. Говорят, это было волнительно.