Иностранные наблюдатели посетили общественный пресс-центр в Уфе

Мы продолжаем следить за ходом выборов из общественного пресс-центра. Буквально час назад сюда приехали международные наблюдатели. Это более 10 человек из таких стран, как Австрия, Румыния, Индонезия, Гватемала, Сербия и не только. Они поделились своими впечатлениями от организации выборов в Башкортостане и в целом от того, как они проходят. Подробности – в нашем видеосюжете.