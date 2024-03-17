В Башкирии стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2025 году

Параллельно с выборами Президента России началось и всероссийское голосование по отбору объектов для благоустройства в следующем году. Только в Башкортостане свой голос уже отдали более 100 тысяч человек. Парки, скверы, пешеходные зоны, набережные – представлено 216 объектов. Победителями станут почти половина из них.

Сами жители и определят, какую общественную территорию в их городах и селах нужно привести в порядок в первую очередь. Голосование продлится до конца апреля. Его проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году по этому проекту благоустроили более 120 общественных пространств, в их числе парк имени С. Аксакова и сквер имени В. Альбанова в Уфе, аллея на бульваре С. Юлаева в Салавате и памп-трек в Нефтекамске.