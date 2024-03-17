В Башкирии мнением о ходе выборов поделились международные наблюдатели

В Башкирии в течение трех дней за ходом выборов Президента России следят межударные наблюдатели. Они поделились собственными впечатлениями о том, как проходит процесс голосования на территории нашего региона.  

Фото №1 - В Башкирии мнением о ходе выборов поделились международные наблюдатели

Так, представитель Казахстана Сабила Мустафина отметила, что ей понравилась спокойная и доброжелательная атмосфера на избирательных участках. Два дня они работали в Уфимском и Нуримановском районах, а также в Деме и Благовещенске.  

Наблюдатель из Молдовы, депутат парламента и член местной партии социалистов Иванна Кёксал заявила, что посетила 12 избиркомов, замечаний и нарушений не обнаружила.

Фото №2 - В Башкирии мнением о ходе выборов поделились международные наблюдатели

Между тем, главный исполнительный редактор новостного агентства Индонезии «Rakyat Merdeka Daily» Картика Сари за период своей работы на территории республики выучила несколько слов и выражений на башкирском языке.

Я могу сказать «Рахмат», «Хау булыгыз» и другие фразы. Вообще, такая деятельность мне в новинку — ранее за рубеж ездила в качестве журналиста. Мы посетили около 10 уиков в Уфе, Ишимбае и Ишимбайском районе. Это крайне интересный и волнующий опыт. Избирательный процесс в республике происходит в соответствии с законом и регламентов, никаких нарушений или попыток саботажа мы не обнаружили. Встретили очень пожилого мужчину, ребенка войны, который, несмотря на возраст и возможность проголосовать на дому, сам ходит исполнить гражданский долг несмотря на наличие проголосовать на дому. Наш информпортал в Индонезии уже опубликовал с ним интервью. А в Ишимбайском районе на площади параллельно проходил целый фестиваль — народные гуляния, масленица. Я научилась танцевать местные танцы. 

Картика Сари, главный исполнительный редактор новостного агентства Индонезии «Rakyat Merdeka Daily»

Добавим в Башкирии за выборами Президента России следят 10 международных наблюдателей – представители Никарагуа, Шри-Ланки, Австрии и других государств.

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