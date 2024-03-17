В Башкирии мнением о ходе выборов поделились международные наблюдатели

Я могу сказать «Рахмат», «Хау булыгыз» и другие фразы. Вообще, такая деятельность мне в новинку — ранее за рубеж ездила в качестве журналиста. Мы посетили около 10 уиков в Уфе, Ишимбае и Ишимбайском районе. Это крайне интересный и волнующий опыт. Избирательный процесс в республике происходит в соответствии с законом и регламентов, никаких нарушений или попыток саботажа мы не обнаружили. Встретили очень пожилого мужчину, ребенка войны, который, несмотря на возраст и возможность проголосовать на дому, сам ходит исполнить гражданский долг несмотря на наличие проголосовать на дому. Наш информпортал в Индонезии уже опубликовал с ним интервью. А в Ишимбайском районе на площади параллельно проходил целый фестиваль — народные гуляния, масленица. Я научилась танцевать местные танцы.

Картика Сари, главный исполнительный редактор новостного агентства Индонезии «Rakyat Merdeka Daily»