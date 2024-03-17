В Башкирии мнением о ходе выборов поделились международные наблюдатели

В Башкирии в течение трех дней за ходом выборов Президента России следят межударные наблюдатели. Они поделились собственными впечатлениями о том, как проходит процесс голосования на территории нашего региона.
Так, представитель Казахстана Сабила Мустафина отметила, что ей понравилась спокойная и доброжелательная атмосфера на избирательных участках. Два дня они работали в Уфимском и Нуримановском районах, а также в Деме и Благовещенске.
Наблюдатель из Молдовы, депутат парламента и член местной партии социалистов Иванна Кёксал заявила, что посетила 12 избиркомов, замечаний и нарушений не обнаружила.
Между тем, главный исполнительный редактор новостного агентства Индонезии «Rakyat Merdeka Daily» Картика Сари за период своей работы на территории республики выучила несколько слов и выражений на башкирском языке.
Добавим в Башкирии за выборами Президента России следят 10 международных наблюдателей – представители Никарагуа, Шри-Ланки, Австрии и других государств.