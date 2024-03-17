В Башкирии член избиркома пресек попытку провокации во время выборов

Когда девушка пошла в сторону избирательной урны, у нее был оттопыренный карман, откуда было видно горлышко бутылки. Мы ее остановили, попросили вытащить бутылку из кармана. Она вытащила бутылку с уже снятой пробкой. Мы отвели ее в сторонку, посадили на стул и вызвали оперативную группу полиции для проведения следственных мероприятий.

Олег Мухачев, член избиркома, Бирский район