В Башкирии член избиркома пресек попытку провокации во время выборов

Члену одной из избирательных комиссий Бирска Олегу Мухачеву вручили почетную грамоту администрации Бирского района «За проявленный профессионализм и бдительность при проведении выборов Президента Российской Федерации».
Инцидент был зафиксирован в минувшую пятницу, 15 марта. Олег Мухачев обратил внимание на то, что у девушки, которая подавал ему свой паспорт для регистрации в качестве избирателя, руки были испачканы чем-то зеленым. Незамедлительно он сообщил об этом сотруднику полиции, который дежурил на участке.
Известно, что ни оборудование, ни бюллетени не пострадали. По данному факту проводится проверка.