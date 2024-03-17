В Башкирии член избиркома пресек попытку провокации во время выборов

Члену одной из избирательных комиссий Бирска Олегу Мухачеву вручили почетную грамоту администрации Бирского района «За проявленный профессионализм и бдительность при проведении выборов Президента Российской Федерации».

Фото №1 - В Башкирии член избиркома пресек попытку провокации во время выборов

Инцидент был зафиксирован в минувшую пятницу, 15 марта. Олег Мухачев обратил внимание на то, что у девушки, которая подавал ему свой паспорт для регистрации в качестве избирателя, руки были испачканы чем-то зеленым. Незамедлительно он сообщил об этом сотруднику полиции, который дежурил на участке.

Когда девушка пошла в сторону избирательной урны, у нее был оттопыренный карман, откуда было видно горлышко бутылки. Мы ее остановили, попросили вытащить бутылку из кармана. Она вытащила бутылку с уже снятой пробкой. Мы отвели ее в сторонку, посадили на стул и вызвали оперативную группу полиции для проведения следственных мероприятий.

Олег Мухачев, член избиркома, Бирский район 

Известно, что ни оборудование, ни бюллетени не пострадали. По данному факту проводится проверка.

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