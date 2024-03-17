В Башкирии явка избирателей превысила 78%

Осталось 4,5 часа до закрытия всех участковых избирательных комиссий в Башкортостане. После 20:00 начнется подсчет голосов. В Центризбиркоме республики состоялся предпоследний брифинг перед закрытием УИКов.
По состоянию на 15 часов 17 марта явка на выборах Президента России в республике составила 78,46% от общего количества избирателей. Проголосовали 2,3 млн человек. Такие данные приводит региональный Центризбирком.
Актуальные новости из ЦИКа республики передает корреспондент телеканала БСТ. Промежуточные итоги хода голосования подвела секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Марина Долматова. Подробности – в нашем видео.