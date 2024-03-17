Международные наблюдатели оценили уровень организации выборов в Уфе

Международные наблюдатели продолжают работать на выборах Президента России в Башкортостане. Они посещают избирательные участки, общаются с председателями УИКов. На одном из них встретились коллеги из разных государств.

Лира Исаргакова – руководитель общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования в Башкортостане – выполнила свой гражданский долг. Несмотря на насыщенный график в эти дни, решила проголосовать на своем участке по прописке.

Сабила Мустафина приехала в Уфу из Казахстана, международный наблюдатель также представляет Центризбирком своей страны. Поэтому качество и уровень организации голосования оценивает с профессиональной точки зрения. В частности, избирательный участок в Доме профсоюзов на Кирова, 1 оставил приятные впечатления.