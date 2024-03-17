Организаторы акции «Рахмат-2024» рассказали о причинах сбоев на сайте

Сайт акции «Рахмат» подвергся хакерским атакам. Это и стало основной причиной сбоев и невозможности зарегистрировать QR-билет для участия в розыгрыше призов среди избирателей. Об этом журналистам сообщили сегодня на брифинге в общественном пресс-центре.

В общественном пресс-центре происходит много чего интересного. Начнем с брифинга представителя акции «Рахмат-2024», на сайте которой в эти дни происходили сбои. Одной из причин проблемы назвали хакерские атаки с иностранных IP-адресов. Но организаторы акции поспешили успокоить тех, кто не смог зарегистрировать свои QR-билеты. Возможность для этого ещё есть. Организаторы акции «Рахмат-2024» заверили, что будут делать всё возможное для нормальной работы сайта.