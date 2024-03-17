В Уфе сотрудники ж/д вокзала проголосовали на рабочем месте

Здесь нет постоянного списка избирателей. Отдать свой голос могут сотрудники вокзала и железнодорожной станции, которые оформили открепительные удостоверения. В остальном же избирательный участок ничем не отличается от других. Благодаря отсутствию очередей работники назвали такой способ голосования быстрым и удобным.