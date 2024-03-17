В Башкирии 67 избирательных участков расположены в медучреждениях

Традиционно один из избирательных участков находится в уфимской городской больнице № 8. С утра пациенты и сотрудники идут отдать свой голос за одного из кандидатов.

Настроение у избирателей приподнятое, даже несмотря на нахождение в больнице. Работа на избирательном участке здесь организована так же, как и на других. За исключением того, что проголосовать здесь могут только пациенты и медицинские работники. Участок закрытого типа. Избиратели здесь также получают браслет и QR-код, чтобы принять участие в розыгрыше призов «Рахмат».