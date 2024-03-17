В Уфе на УИКе в медколледже созданы условия для голосования людей с ОВЗ

Бюллетени вкладывают в специальный шаблон с трафаретом, с применением шрифта Брайля. Но члены избирательных комиссий все равно объясняют и озвучивают кандидатов. Потом избиратели идут в кабинку, до нее могут сопроводить волонтеры, но уже за ширмой отметку на бюллетене нужно сделать самостоятельно.

Булат Сафин не только как избиратель, но и как член Общественной палаты республики. Еще до выборов мониторил участки в составе экспертов, наблюдает за ходом голосования и сейчас. Уверен: для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для голосования. В частности, здесь, в медколледже, уже не в первый раз организуют участок для голосования слабовидящих избирателей. У входной двери встречают волонтеры, уложена специальная плитка, опытные члены комиссий всегда придут на помощь. Но если сложность все-таки есть, то можно позвонить и присоединиться к выборам Президента России на дому.