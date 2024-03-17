В Башкирии наградили члена УИК, предотвратившего порчу бюллетеней

Мужчина сразу дал сигнал сотруднику полиции. Когда гражданка пошла в сторону избирательной урны, у девушки из оттопыренного кармана было видно горлышко бутылки. Ее остановили, попросили вытащить флакон, который, как выяснилось, был без пробки. Бюллетени и оборудование, задействованное в выборах, не пострадали. Проводится проверка.