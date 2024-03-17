В Башкирии на УИКах нарушений не зафиксировано – эксперт

По итогам двух дней голосования только в городе Агидели явка составила более 70 процентов. Нарушений на избирательных участках республики за это время не зафиксировано, а мелким провокациям позже будет дана правовая оценка. Об этом сообщил один экспертов центра общественного наблюдения. Высокое число голосующих он объяснил активной гражданской позицией населения.