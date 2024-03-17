В Башкирии на УИКах нарушений не зафиксировано – эксперт

По итогам двух дней голосования только в городе Агидели явка составила более 70 процентов. Нарушений на избирательных участках республики за это время не зафиксировано, а мелким провокациям позже будет дана правовая оценка. Об этом сообщил один экспертов центра общественного наблюдения. Высокое число голосующих он объяснил активной гражданской позицией населения.

Приходят на избирательные участки показать, что в непростое время граждане едины, и ничто не сможет посеять беспорядки в стране. Жителям республики полюбилась акция «Рахмат». Проект отметили и иностранные наблюдатели.

Наши граждане имеют возможность принять участие в голосовании и в том числе выиграть ценные подарки. Интересная находка, которой, возможно, в будущем воспользуются другие регионы России или даже другие страны.

Данияр Абдрахманов, политолог, ректор Башкирской академии государственной службы правления при Главе Республики Башкортостан
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