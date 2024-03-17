В Башкирии за два дня выборов победителями акции «Рахмат» стали 350 человек

Победителями республиканской акции «Рахмат» за два дня выборов стали почти 350 жителей республики. Организаторы подвели итоги пятого розыгрыша призов, и счастливчиками стали 45 человек со всего региона. Электросамокаты, умные колонки, телевизоры, сертификаты на посещение бассейна и многое другое. Некоторые призы не унести в одиночку. Всего же на данный момент зарегистрировано более 1 млн 250 тысяч билетов.