В Гафурийском районе избиратели получили абонементы на занятия спортом

За участие в выборах вручали абонементы в бассейн и тренажёрный зал. Локально акцию запустили в селе Красноусольском. Там участок развернули в местном физкультурно-оздоровительном комплексе.
Помимо акции «Рахмат», которая действует по всей республике, все три дня в селе Красноусольском вручали ещё и абонементы на спортивные занятия, причём туда же, где и размещается избирательный участок – в местном физкультурно-оздоровительном комплексе. С 15 марта абонементы получили больше 10 человек, которые пришли вместе с семьями.
Избирателей встречали живой музыкой – на входе и в самом участке. Для старшего поколения организовали чаепитие с самоваром. Уют создавали и сами избиратели. Супруги Якуповы устроили мини-выставку из картин, которые собирали сами.
С 14 по 17 марта (учитывая время подготовки избирательного участка) сам физкультурно-оздоровительный комплекс не работал.
Голосование за Президента страны проходило в ФОКе впервые. Данную площадку выбрали как одно из самых популярных мест у жителей. Население деятельное, многие занимаются спортом. Вернутся сюда они сразу после выборов – уже с новыми абонементами, но, учитывая активность, не с новыми лицами.