В Хайбуллинском районе после голосования избирателей ждали масленичные гуляния

Широкой Масленицей жители Хайбуллинского района проводили зиму. На массовое мероприятие можно было попасть прямо с избирательного участка.
Песни, танцы и хорошее настроение. Для жителей села Акъяр последний день голосования выдался особенно праздничным. И вкусным. Традиционные угощения на Масленицу приготовили детские и образовательные учреждения райцентра.
Главными гостями праздника стали, конечно же, дети. Развлекали их не только анимированные персонажи, но и творческие коллективы района. Кстати, многие пришли на выступление прямо после голосования на выборах.
Никто не остался без угощений. В благодарность – теплые пожелания от юных гостей праздника. Масленица хоть и славянский праздник, дружной семьёй его отметили всем селом. Также все вместе проголосовали за будущее большой многонациональной страны.