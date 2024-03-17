В Хайбуллинском районе после голосования избирателей ждали масленичные гуляния

Широкой Масленицей жители Хайбуллинского района проводили зиму. На массовое мероприятие можно было попасть прямо с избирательного участка.

Песни, танцы и хорошее настроение. Для жителей села Акъяр последний день голосования выдался особенно праздничным. И вкусным. Традиционные угощения на Масленицу приготовили детские и образовательные учреждения райцентра.

Главными гостями праздника стали, конечно же, дети. Развлекали их не только анимированные персонажи, но и творческие коллективы района. Кстати, многие пришли на выступление прямо после голосования на выборах.