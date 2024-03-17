В Уфе прошел фестиваль юных моделей

В Уфе провели детский фестиваль, посвящённый моде и красоте. На подиуме дефилировали малыши от 3 лет и подростки до 17. Среди участников и ребята из центров содействия семейному воспитанию. Их набрали в школу моделинга в рамках соцпроекта «Красота во благо».

Два месяца они бесплатно обучались фотопозированию, ораторскому мастерству, отрабатывали навыки дефиле с профессиональным хореографами, а также преодолевали страх выступления перед публикой.