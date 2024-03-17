В Башкирии явка на выборах главы государства превысила 80%

Стали известны результаты явки избирателей Башкирии на выборах Президента России. Как сообщил заместитель председателя республиканского ЦИК Марат Гадилов, данный показатель по состоянию на 18:00 составил 80,6% или 2 371 598 человек избирателей.

Кроме того, из 105 тысяч голосовавших, которые подавали заявления по месту своего нахождения, отдали свои голоса 85%.

Как отметил Марат Гадилов, за период голосования в ЦИК Башкирии поступило 179 обращений. Большая часть из них касалась разъяснений о порядке голосования, вопросов по уточнению персональных данных, а также о том, как получить статус наблюдателя или стать членом избиркома.

Еще 23 обращения, которые поступили в республиканский ЦИК, были связаны с просьбами о разъяснении избирательного законодательства, порядка доступа к видеозаписям. Были и другие вопросы, которые находятся вне зоны компетенции ЦИК.