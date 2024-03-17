В ЦИК Башкирии рассказали, что происходит после закрытия избирательных участков

В 20:00 в Башкортостане закрылись все избирательные участки, на которых прошло голосование Президента России. В эту выборную кампанию УИКи работали три дня подряд, с 15 по 17 марта. На данный момент идет подсчет голосов на участках.

Напомним, на должность главы государства претендовали действующий Президент России Владимир Путин, член КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

В данный момент корреспондент телеканала БСТ находится в Центризбиркоме региона. Секретарь ЦИКа Башкирии Марина Долматова рассказала, что происходит после завершения процесса голосования и закрытия УИКов.

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