В Уфе иностранные наблюдатели следили за работой КОИБа

В Уфе иностранные наблюдатели следили за работой комплекса обработки избирательных бюллетеней. На УИКе №377 ровно в 8 вечера из переносных ящиков отправили листы проголосовавших на дому граждан в этот комплекс. Он сканировал каждый документ и распознавал, как проголосовал избиратель.
Устройство посчитало 1981 действительных и 58 недействительных бюллетеней. Также установка сама распечатывает и итоговый протокол голосования. Параллельно другие специалисты вели работу с книгами, подсчитывая количество проголосовавших.