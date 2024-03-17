В Уфе иностранные наблюдатели следили за работой КОИБа

В Уфе иностранные наблюдатели следили за работой комплекса обработки избирательных бюллетеней. На УИКе №377 ровно в 8 вечера из переносных ящиков отправили листы проголосовавших на дому граждан в этот комплекс. Он сканировал каждый документ и распознавал, как проголосовал избиратель.