Общественный пресс-центр в Уфе продолжает свою работу после закрытия УИКов

Все эти три дня за тем, что происходило на выборах, пристально наблюдали журналисты. Для них работает общественный пресс-центр, в который продолжает стекаться вся актуальная информация по голосованию. На базе ОПЦ проходят брифинги с экспертами, представителями ЦИК, общественного штаба.

Сегодня в пресс-центре был, пожалуй, один из самых насыщенных рабочих дней. Оно и понятно – все-таки время подводить итоги. Наши коллеги работают в несколько смен: кто-то пришел утром, кто-то – ближе к вечеру. В данный момент идёт брифинг с экспертами относительно политической активности избирателей и особенностей выборов.

Совсем недавно в ОПЦ были представители штабов кандидатов в президенты. Члены «Единой России», например, рассказали про хакерские атаки на собственные серверы, что, однако, не помешало избирательному процессу. Члены КПРФ не стали спешить с прогнозами результатов выборов, но отметили высокую явку на всех участках. «Новые люди» также подчеркнули по-настоящему живой интерес к выборам, отметив, что на участки на самом деле приходили целыми семьями, причина, конечно, в том числе и в мотивирующих акциях. Все представители кандидатов признают выборы состоявшимися.

На текущих выборах не было зафиксировано каких-либо нарушений. Количество звонков в колл-центр существенно ниже, чем на предыдущих избирательных кампаниях. Эксперты связывают это с лучшей организацией избирательного процесса, все отточено до мелочей. Одним из новшеств, конечно, стала акция «Рахмат», которая также была своеобразным стимулом для прихода на участок. Изначально планировалось, что регистрация QR-кодов продлится до полуночи сегодняшнего дня. Однако организаторы приняли решение продлить этот процесс до 20 марта. Все потому, что были проблемы с сайтом. Причина, кстати, в хакерских атаках.