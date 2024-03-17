Молодожёны, артисты и отшельники: чем запомнились выборы Президента России в Башкирии

В Башкортостане во время трехдневных выборов Президента страны были организованы максимально комфортные условия для голосования. Члены комиссий приходили на дом к пожилым и инвалидам, выезжали даже к живущим в лесной глуши отшельникам. Активность на участках проявили совершеннолетние жители всех возрастов. Поставили галочку за одного из кандидатов и новоявленные граждане страны – те, кто приехал в Россию и решил остаться навсегда. А в первый день голосования пример всему региону показал Глава Башкортостана, в числе первых заполнив бюллетень.

Ранним утром 15 марта на избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан» Радий Хабиров – в числе первых голосующих. Вместе супругой они сделали свой выбор. Глава республики пообщался с волонтёрами и рассказал журналистам о важности выборов для будущего страны.

Это судьбоносное событие. Мы определяем курс развития страны, нашей республики на ближайшие шесть лет. Уверен, что мы будем и дальше двигаться вперёд. Главная задача, которая стояла перед нашей управленческой командой, – создание комфортных условий для жителей, чтобы они могли проголосовать. Выборы будут идти три дня. Все службы и система избирательных комиссий готовы к их проведению. Уверен, что голосование пройдёт в хорошей, спокойной обстановке. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первый день супружеской жизни Руслана Ганеева и Ларисы Ахмадиевой начался с исполнения гражданского долга. Из ЗАГСа приехали сразу голосовать. Праздничное настроение задал и уфимец Артем Саяпов. Он пришел на участок в русском национальном костюме. Артем – артист и в таком образе голосует в первый раз. На выборы главы региона придет уже в башкирском национальном костюме.

Первые выборы для новоиспеченных граждан России. Когда-то они приехали просто учиться. В итоге влюбились в страну. Теперь у них российский паспорт. А значит, и возможность выбирать Президента.

В Октябрьском активны были и те, кто тоже недавно обзавелся паспортом. 18-летние избиратели пришли сделать свой выбор, соблюдая при этом строгий дресс-код – знак торжественности и ответственности.

В Башкортостане участие в выборах Президента страны приняли и долгожители. 106-летняя Татьяна Алексеева из села Дюртюли Шаранского района проголосовала на дому. Избирательная комиссия приехала и к 90-летнему Кинзягулу Салимгарееву. К отшельнику, живущему в заброшенной деревне Урман-Реветь среди лесов, добирались на снегоходах и пешком.

С таким помощником не страшно выронить и самые ценные вещи. На этом участке присутствие собаки-поводыря – обыденность. УИК под номером 686 в Стерлитамаке работает в помещении местной организации общества слепых. Поэтому инвалиды по зрению прекрасно знают, куда идти голосовать. Сюда они приходят уже на третьи выборы.