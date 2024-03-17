Голосование долгожителей и Масленица: как прошли выборы-2024 в башкирском Зауралье

От 18 до 100 лет и старше. В Зауралье свой гражданский долг на выборах Президента России исполнили как впервые голосующие, так и долгожители, которые уже отметили свой вековой юбилей. Выездные бригады с переносными урнами объехали сотни адресов, чтобы все желающие могли воспользоваться своим избирательным правом.

Одна из старейших избирателей Зианчуринского района, столетняя Магафура Рахматулловна, воспользовалась своим правом и проголосовала на дому. Ее родственники оставили заявку, и члены участковой избирательной комиссии приехали к ним с переносной урной. Процедура отличалась от стационарного участка разве что домашней обстановкой. Пожилые люди проголосовали в первые же часы после начала выборов.

280 избирателей Зианчуринского района впервые воспользовались своим правом голоса. Один из них – студент Башкирского государственного аграрного университета Максим Куянов. По этому случаю члены участковой избирательной комиссии подарили ему сладкий подарок. А ветерана труда Михаила Мазина можно считать избирателем-рекордсменом. За последние 70 лет он не пропустил ни одни выборы.

Более 160 жителей Московской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана и других регионов страны приняли участие в выборах Президента России на избирательных участках в Зилаирском районе. Они заранее прикрепились к месту своего пребывания в дни голосования. Будущего верховного главнокомандующего Вооруженными силами России выбрал и боец мотострелкового полка «Башкортостан», который приехал домой в краткосрочный отпуск.

За президента, который сможет защитить страну, отдала свой голос и Александра Растегаева. В пятилетнем возрасте бандеровцы ворвались к ним в дом в Харьковской области. И то, что сейчас фашизм на Украине вновь поднял голову, для нее особая боль. С 1994 года она живёт в Зилаире, который стал второй родиной.

Уже к началу третьего дня голосования явка избирателей в Хайбуллинском районе составила порядка 70 процентов. Могла быть и больше, но многие сельчане традиционно ждали воскресенья, чтобы прийти на участки.