«Прорывной и амбициозный проект»: в Башкирии формируют станкостроительный кластер

Это очень прорывной и амбициозный проект для нашей республики. Когда мы его реализуем, то станем крупнейшим производителем станков в Российской Федерации. Здорово, что предприятие вошло в контур корпорации Ростех, оно очень деятельно работает. Предложение Ростеха по строительству здесь литейного производства мы активно поддержали, уже провели переговоры с руководством госкорпорации. Новый цех будет обеспечивать все станкостроительные предприятия России. Это очень большая ответственность. По сути, мы закладываем будущее современного российского станкостроения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан