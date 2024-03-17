«Прорывной и амбициозный проект»: в Башкирии формируют станкостроительный кластер

В создание станкостроительного кластера в Башкортостане планируют инвестировать более 7 млрд рублей. Проект, который рассчитан до 2028 года, предусматривает модернизацию и строительство мощностей на одном из якорных предприятий, входящих в структуру Ростеха. Детали масштабного проекта на неделе обсуждали в Стерлитамаке под руководством Радия Хабирова. Ключевым в повестке был и вопрос по подготовке кадров. Представители госкорпорации предложили также создать в Башкортостане всероссийский образовательный центр по станкостроению.
В условиях значительного роста заказов время действительно играет важную роль. После ухода западных предприятий компания «Инмаш» стала одним из ключевых игроков в деле импортозамещения высокоточных деталей. Работают на сферу судо- и станкостроения, а также автомобильной промышленности. Кроме того, завод изготавливает запчасти для отечественных самолётов Sukhoi Superjet и готовится наладить поставки для новейшего лайнера МС-21.
Расширение ассортимента – важный шаг в части импортозамещения. Здесь большее значение имеет создание оборудования по выпуску новой продукции. Именно поэтому в Башкортостане формируют станкостроительный кластер на базе производственного объединения «Станкостроение», входящего в структуру Ростеха. Первым этапом станет строительство отдельного литейного производства, которое будет в пять раз больше существующего.
Второй этап предусматривает расширение производственных линий. Планируемый объём инвестиций – 7 млрд рублей. После реализации проекта Башкортостан станет крупнейшим производителем станков в стране.
К слову, сейчас заказы у стерлитамакского предприятия набраны на два года вперёд. Один из острых вопросов – кадры. Проблема острая для многих отраслей. Спрос на определенные профессии значительно превышает предложение. Вопрос подготовки рабочих специалистов обсудили на базе Стерлитамакского политехнического колледжа, который входит в сотню лучших образовательных учреждений России. Учебное заведение находится напротив станкостроительных предприятий.
Быть ближе к предприятиям и бизнесу – залог качественного обучения. Сегодня колледж – единственное в Башкортостане учебное заведение станкостроительного направления, которое активно сотрудничает с промышленными гигантами республики. Представитель Ростеха выступил с предложением создать на базе учебного заведения всероссийский образовательный центр по станкостроению.
О необходимости развития станкостроения неоднократно говорил и Президент страны, в том числе и в недавнем послании Федеральному собранию.
Башкортостан уже лидер в России по числу промышленных кластеров. Их создание позволяет вовлекать в производственную деятельность как можно больше предприятий. Стерлитамак – один из самых промышленно развитых городов в Башкортостане. Развитие мощного станкостроительного производства станет еще одним системный шагом по укреплению технологического суверенитета страны.