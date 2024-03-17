В Башкирии рассказали, как белорусские зубры перенесли первую зиму в республике

Белорусские зубры с башкирской пропиской. Животные провели свою первую зиму на территории республики. В прошлом году в Башкортостан привезли двумя партиями 18 особей. Одни прибыли в мае, другие – в декабре.

Реки, скалы со снежными шапками. Это интерьер нового дома зубров. Предоставленная жилплощадь – одна из самых красивых в республике. Мурадымовское ущелье. Зимой до пристанища животных добраться можно разве что на снегоходах. Первая майская партия уже вкусила свободу. Зубры же, которых привезли в конце декабря, пока в карантинной зоне.

Зубры, скорее, поспешат ретироваться, чувствуя потенциальную угрозу, чем пойдут на человека. Благосклонность животных на себе ощутила и наша съемочная группа. А еще в прошлом веке был риск того, что вживую последующие поколения их уже и не увидят. Мощные, могучие животные оказались беззащитны перед человеком.

В двадцатые годы были застрелены последние дикие зубры. Ныне живущие происходят от 12 особей, которые в начале XX века содержались в заповедниках и зоопарках. Первые свободные стада вновь появились в 50-е годы в Беловежской пуще. Оттуда в Башкортостан и были привезены эти краснокнижные животные. Две с половиной тысячи километров дороги. Климат, конечно, отличается. И первая зима словно стала проверкой – морозы, снегопады. Но акклиматизация прошла успешно. Первая партия зубров уже освоилась.

Средний вес особей – 600 килограммов. Как у истинных белорусов, в рацион входит картошка. Помимо этого, сотрудники природного парка добавляют морковь, свеклу, сено. Первая партия как по расписанию ежедневно возвращается к вольерам, откуда была выпущена, чтобы подкрепиться.

Зубры и те, что пока на карантине, и те, что уже на воле, – под присмотром специалистов природного парка. Но уже летом взглянуть на них получится и у туристов. Три особи пока останутся в демонстрационном вольере.