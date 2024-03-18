В ЦИК Башкирии рассказали о результатах обработки 86% бюллетеней

Накануне в стране завершились трехдневные выборы Президента Российской Федерации. В Башкортостане ровно в 20 часов закрылись более трех тысяч избирательных участков. Подсчет голосов продолжается. В Центральную избирательную комиссию региона всю ночь поступали данные с результатами голосования, которое проходило в течение трёх дней.

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, на 6 часов утра обработано более 86 процентов бюллетеней, явка составляет 85 процентов. Уточним: это последние данные к этому времени, окончательные цифры могут поменяться. Что касается распределения кандидатов на пост главы государства, в Башкортостане, как целом по стране, уверенно лидирует действующий Президент. За Владимира Путина проголосовал почти 91% избирателей. Второе место с более чем 3% процентами занимает Николай Харитонов. А вот третья и четвертая строчки пока за Слуцким и Даванковым соответственно.