Эксперты рассказали о причинах высокой явки избирателей в Башкирии

На текущих выборах особенно много голосовало молодежи, отмечают эксперты. Если раньше было принято считать, что активными избирателями являются в основном люди старшего поколения, теперь – наоборот. Это можно заметить и по постам в соцсетях. Люди не стесняются и не боятся выражать свою гражданскую позицию, что говорит о политической зрелости общества.
Нынешние выборы, как говорят эксперты, во всех смыслах особенные и даже судьбоносные. Они проходили в условиях жесточайшего давления со стороны Запада в эпоху глобальных перемен. Причем все общество консолидировались против внешних угроз, показав сплоченность. Несмотря на участие на выборах представителей основных политических партий, между кандидатами не было привычных разногласий, что также говорит об особом статусе этих выборов.