Эксперты рассказали о причинах высокой явки избирателей в Башкирии

На текущих выборах особенно много голосовало молодежи, отмечают эксперты. Если раньше было принято считать, что активными избирателями являются в основном люди старшего поколения, теперь – наоборот. Это можно заметить и по постам в соцсетях. Люди не стесняются и не боятся выражать свою гражданскую позицию, что говорит о политической зрелости общества.

В принципе, это прогнозировалось, потому что мотивация серьезная – люди голосовали не просто за президента, а за свое будущее, за будущее своей страны. Выборы состоялись, я думаю, сомнений в легитимности выборов ни у кого не возникнет.

Сергей Лаврентьев, кандидат исторических наук, профессор БАГСУ

Нынешние выборы, как говорят эксперты, во всех смыслах особенные и даже судьбоносные. Они проходили в условиях жесточайшего давления со стороны Запада в эпоху глобальных перемен. Причем все общество консолидировались против внешних угроз, показав сплоченность. Несмотря на участие на выборах представителей основных политических партий, между кандидатами не было привычных разногласий, что также говорит об особом статусе этих выборов.

Выборы прошли очень собранно, очень мобилизованно. Я никогда не видел, чтобы так профессионально работали сотрудники правоохранительных органов: четко, корректно, никто не сидел на месте, все были на ногах, поэтому удалось поддерживать порядок на избирательных участках, соблюдать права наших избирателей, чтобы каждый голос был учтен.

Владимир Савичев, ответственный секретарь совета по правам человека и развитию института гражданского общества при Главе Республики Башкортостан
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