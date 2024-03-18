Эксперты рассказали о причинах высокой явки избирателей в Башкирии

Выборы прошли очень собранно, очень мобилизованно. Я никогда не видел, чтобы так профессионально работали сотрудники правоохранительных органов: четко, корректно, никто не сидел на месте, все были на ногах, поэтому удалось поддерживать порядок на избирательных участках, соблюдать права наших избирателей, чтобы каждый голос был учтен.

Владимир Савичев, ответственный секретарь совета по правам человека и развитию института гражданского общества при Главе Республики Башкортостан