В Башкирии за ходом голосования следили 10 тысяч наблюдателей

За ходом голосования на выборах Президента России в Башкортостане следили 10 тысяч наблюдателей, в том числе международные. Это более десяти человек из таких стран, как Австрия, Румыния, Индонезия, Гватемала, Сербия, Казахстан. Они в любое время могли прийти на избирательные участки, выступали на брифингах в общественном пресс-центре.

Наблюдатели из других государств оценили ход выборов в республике. Как они отмечают, все было организовано на высоком уровне, ясно, прозрачно, были соблюдены все принципы демократического голосования.