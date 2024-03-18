В Башкирии эксперты отметили активность молодежи на выборах Президента России

На текущих выборах особенно много голосовало молодежи, отмечают эксперты. Если раньше наиболее активными избирателями считались люди старшего поколения, то теперь ситуация изменилась. Это можно заметить и по постам в социальных сетях. Люди не стесняются и не боятся выражать свою гражданскую позицию, что говорит о политической зрелости общества.