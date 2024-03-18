В Башкирии эксперты отметили активность молодежи на выборах Президента России

На текущих выборах особенно много голосовало молодежи, отмечают эксперты. Если раньше наиболее активными избирателями считались люди старшего поколения, то теперь ситуация изменилась. Это можно заметить и по постам в социальных сетях. Люди не стесняются и не боятся выражать свою гражданскую позицию, что говорит о политической зрелости общества.

Республика Башкортостан находится в тройке лидеров по политической активности молодежи, и здесь как раз молодежь проявила себя. Активно участвуют, выкладывают посты. Молодежь сыграла свою роль в том, что эти выборы показали такой результат.

Кирилл Фадеев, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связи с общественностью УУНиТ

Нынешние выборы, как говорят эксперты, во всех смыслах особенные и даже судьбоносные. Они проходили в условиях жесточайшего давления со стороны Запада в эпоху глобальных перемен. Причем все общество консолидировались против внешних угроз, показав сплоченность. Несмотря на участие на выборах представителей основных политических партий, между кандидатами не было привычных разногласий, что также говорит об особом статусе этих выборов.

Все кандидаты придерживаются патриотической позиции, хотя и с вариантами, что и хорошо: люди имеют возможность выразить свои позиции. Кандидатов, настроенных оппозиционно и отрицающих патриотическую позицию, не было на этих выборах.

Сергей Семенов, кандидат философских наук, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН

Тематика была общая, предложения у многих кандидатов совпадали. Не могу сказать, что у всех кандидатов была консолидация по всем пунктам, но какого-то диссонанса в идеях и предложениях не было.

Александр Кобыскан, главный специалист проектного офиса аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
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