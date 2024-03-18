В Башкирии в акции «Рахмат» зарегистрировано 2,5 млн билетов

Около 2,5 млн QR-билетов зарегистрировано в акции «Рахмат». Напомним, возможность получить приятный бонус была у каждого, кто решил прийти на выборы Президента России. Смартфоны, электросамокаты, ноутбуки, телевизоры и многое другое уже нашли своих обладателей – их уже около 400.

Организаторы приняли решение продлить регистрацию билетов с кодами до 20 марта включительно. А 22 марта определят победителей в розыгрыше суперпризов. Квартира, автомобиль, поездка в Сочи и санатории республики, а также туры выходного дня – всё это ждет победителей. А чтобы ничего не пропустить, можно следить за информацией на сайте акции рахмат102.рф.