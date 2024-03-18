Жители Башкирии почти единогласно поддержали Владимира Путина

В Башкирии, по предварительным данным ЦИК РФ, по состоянию на 09:00 Владимир Путин набрал 90,90% голосов избирателей на выборах главы государства.
Представителя КПРФ Николая Харитонова поддержали только 3,6% избирателей нашей республики, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 2,69%, а за Владислава Даванкова от «Новых людей» — 1,89%.
Отметим, в Башкирии явка на выборы Президента России составила 83,86%.
По предварительным подсчетам, Владимир Путин набрал 87,32% голосов. Обработано 99,66% протоколов, информирует сайт ЦИК РФ.