Жители Башкирии почти единогласно поддержали Владимира Путина

В Башкирии, по предварительным данным ЦИК РФ, по состоянию на 09:00 Владимир Путин набрал 90,90% голосов избирателей на выборах главы государства.

Фото №1 - Жители Башкирии почти единогласно поддержали Владимира Путина

Представителя КПРФ Николая Харитонова поддержали только 3,6% избирателей нашей республики, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 2,69%, а за Владислава Даванкова от «Новых людей» — 1,89%.

Отметим, в Башкирии явка на выборы Президента России составила 83,86%.  

По предварительным подсчетам, Владимир Путин набрал 87,32% голосов. Обработано 99,66% протоколов, информирует сайт ЦИК РФ.  

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