В Башкирии рассказали, как обеспечивался процесс наблюдения за выборами Президента России

Из 4 млн населения 3 млн являются избирателями. Соответственно, много и комиссий, участков. У нас была задача подготовить на каждый избирательный участок по несколько наблюдателей, чтобы они могли работать в течение трех дней. Вся инфраструктура есть, и это единая система по всей стране. Все 89 субъектов РФ пользуются этой системой.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в Республики Башкортостан