В Башкирии рассказали, как обеспечивался процесс наблюдения за выборами Президента России

Контроль за выборами Президента России осуществляла и Общественная палата Республики Башкортостан, которая сформировала штаб – в его инфраструктуру вошли Центр общественного наблюдения, общественный пресс-центр, мобильные группы, а также эксперты, которые профессионально комментировали ситуацию.

К этим выборам подготовили и обучили 10 тысяч наблюдателей, в том числе в каждом муниципалитете. Общественная палата обеспечила взаимодействие всех участников избирательного процесса: наблюдателей, избирателей, ЦИК.

Из 4 млн населения 3 млн являются избирателями. Соответственно, много и комиссий, участков. У нас была задача подготовить на каждый избирательный участок по несколько наблюдателей, чтобы они могли работать в течение трех дней. Вся инфраструктура есть, и это единая система по всей стране. Все 89 субъектов РФ пользуются этой системой.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в Республики Башкортостан
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