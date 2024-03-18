В Башкирии стартовала очередная операция ГИБДД

С сегодняшнего дня и до 7 апреля в Башкирии пройдет профилактическая акция «Внимание – дети!». Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Главная задача акции — не допустить происшествий на дорогах с участием детей. Госавтоинспекторы особое внимание будут уделять профилактической работе с водителями транспортных средств и юными участниками дорожного движения.