В Башкирии стартовала очередная операция ГИБДД

С сегодняшнего дня и до 7 апреля в Башкирии пройдет профилактическая акция «Внимание – дети!». Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.
Главная задача акции — не допустить происшествий на дорогах с участием детей. Госавтоинспекторы особое внимание будут уделять профилактической работе с водителями транспортных средств и юными участниками дорожного движения.
По данным ГИБДД по региону, за два прошедших месяца текущего года на дорогах Башкирии произошло 35 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 36 получили травмы различной степени тяжести. При этом наибольшая доля (57,1%) аварий происходит с участием детей-пассажиров, отметил Владимир Севастьянов.