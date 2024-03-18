В ЦИК Башкирии озвучили предварительные итоги голосования на выборах Президента России

В Башкортостане обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Наша республика на президентских выборах показала одну из самых высоких явок по стране. В Центризбиркоме региона состоялся брифинг по предварительным итогам голосования в регионе.

Выборы в Башкортостане состоялись, бюллетени подсчитаны, а значит, известны и предварительные итоги голосования. В республиканском Центризбиркоме всё готово к началу брифинга. Предварительные итоги голосования озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азат Галимханов. После подписания протокола они станут уже окончательными.