В ЦИК Башкирии озвучили предварительные итоги голосования на выборах Президента России

В Башкортостане обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Наша республика на президентских выборах показала одну из самых высоких явок по стране. В Центризбиркоме региона состоялся брифинг по предварительным итогам голосования в регионе.

Выборы в Башкортостане состоялись, бюллетени подсчитаны, а значит, известны и предварительные итоги голосования. В республиканском Центризбиркоме всё готово к началу брифинга. Предварительные итоги голосования озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азат Галимханов. После подписания протокола они станут уже окончательными.

Активность избирателей в республике, по предварительным данным, составила 83,73%. Наибольшее количество голосов получил действующий Президент страны Владимир Путин – 90,9%. За Николая Харитонова отдали голоса 3,69%; Леонид Слуцкий получил 2,72%; Владислав Даванков – 1,88%.

Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
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