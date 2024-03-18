В Башкирии озвучили предварительные итоги голосования на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Азат Галимханов встретился с журналистами. Встреча была посвящена предварительным итогам голосования на выборах Президента России на территории республики.

Он отметил, что жители региона показали высокую электоральную активность: явка составила 83,73%, свои голоса на выборах отдали 2 465 830 избирателей.

В столице Башкирии явка составила 79,95%, в других городах – 78,98%. Уровень средней явки в муниципалитетах – 87,50%.

Наибольшее количество голосовавших среди районов Уфы: Демский район с показателем 82,93%. Среди городских округов – город Агидель с 89,28%.

По предварительным подсчетам, лидирует действующий президент России Владимир Путин. Он набрал 2 239 816 или 90,90% голосов.

За Николая Харитонова проголосовали 90 865 избирателей (3,69%), за Леонида Слуцкого – 66 976 (2,72%) и за Владислава Даванкова – 46 253 (1,88%).

Азат Галимханов подчеркнул, что высокой активности избирателей способствовала комплексная работа организаторов выборов, органов госвалсти и местного самоуправления.