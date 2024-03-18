Эксперты из Башкирии дали оценку прошедшим выборам Президента России

Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Башкортостана мониторил ход голосования в республике. Обращения поступали, но незначительные, рассказала руководитель СПЧ Зульфия Гайсина. К примеру, отсутствие гражданина в списке избирателей, который в итоге нашелся.

Все эти моменты были отработаны на месте, и в целом никакой серьезной роли они не играют. Кроме того, СПЧ Республики Башкортостан выезжала на избирательные участки, и мы беседовали с теми гражданами, которые уже успели проголосовать. И со стороны граждан каких-либо замечаний по поводу действий избирательных комиссий не поступало.

Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Республики Башкортостан

Контроль за выборами Президента России осуществляла и Общественная палата Республики Башкортостан, которая сформировала штаб – в его инфраструктуру вошли Центр общественного наблюдения, общественный пресс-центр, мобильные группы, а также эксперты, которые профессионально комментировали ситуацию.

К этим выборам подготовили и обучили 10 тысяч наблюдателей, в том числе в каждом муниципалитете. Общественная палата обеспечила взаимодействие всех участников избирательного процесса: наблюдателей, избирателей, ЦИК.

Из 4 млн населения 3 млн являются избирателями. Соответственно, много и комиссий, участков. У нас была задача подготовить на каждый избирательный участок по несколько наблюдателей, чтобы они могли работать в течение трех дней. Вся инфраструктура есть, и это единая система по всей стране. Все 89 субъектов РФ пользуются этой системой.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в Республики Башкортостан
Фото №1 - Эксперты из Башкирии дали оценку прошедшим выборам Президента России

Люди понимают, что страна живет в непростое время, люди приходят на участки, чтобы показать, что мы едины, чтобы враг увидел, что не получится посеять беспорядки в нашей стране. То, что голосование проходит три дня, – это пожелание нашего населения, это очень удобно.

Данияр Абдрахманов, политолог, ректор Башкирской академии государственной службы правления при Главе Республики Башкортостан

Сейчас большинство было уверено, кто победит, это ясно, но важно то, что само участие, неважно, за кого отданы голоса, – это уже патриотический акт, показывающий консолидацию нашего народа в позиции поддержки своего Отечества.

Сергей Семёнов, кандидат философских наук, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН
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