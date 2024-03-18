Эксперты из Башкирии дали оценку прошедшим выборам Президента России

Все эти моменты были отработаны на месте, и в целом никакой серьезной роли они не играют. Кроме того, СПЧ Республики Башкортостан выезжала на избирательные участки, и мы беседовали с теми гражданами, которые уже успели проголосовать. И со стороны граждан каких-либо замечаний по поводу действий избирательных комиссий не поступало.

Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Республики Башкортостан