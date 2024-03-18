Эксперты из Башкирии дали оценку прошедшим выборам Президента России

Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Башкортостана мониторил ход голосования в республике. Обращения поступали, но незначительные, рассказала руководитель СПЧ Зульфия Гайсина. К примеру, отсутствие гражданина в списке избирателей, который в итоге нашелся.
Контроль за выборами Президента России осуществляла и Общественная палата Республики Башкортостан, которая сформировала штаб – в его инфраструктуру вошли Центр общественного наблюдения, общественный пресс-центр, мобильные группы, а также эксперты, которые профессионально комментировали ситуацию.
К этим выборам подготовили и обучили 10 тысяч наблюдателей, в том числе в каждом муниципалитете. Общественная палата обеспечила взаимодействие всех участников избирательного процесса: наблюдателей, избирателей, ЦИК.