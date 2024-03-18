В Башкортостане завершается подготовка к посевной

Ударными темпами завершают подготовку техники. В цеху проверяют состояние машин, чтобы исключить брак перед выходом на поле – в период посевной не будет времени на простой. Этой весной на поля выйдут и новые тракторы. Их закупили в 2023-м. Техника оснащена современным оборудованием, и следить за состоянием машин можно дистанционно. Управление тоже модернизировали – курс задаёт человек, помогает соблюсти точность искусственный интеллект. Система отечественная и не зависит от импортных комплектующих. Комбайны зарубежного производства в Башкортостане также ремонтируют. Всего в республике три таких подразделения – в Зубово, Буздяке и Чишмах. В планах – запустить мастерскую и на юге республики.