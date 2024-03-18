В Башкортостане завершается подготовка к посевной

Урожай Башкортостана становится востребован на Востоке. Хозяйство «Артемида» отправит несколько сотен тонн сои в Китай. Также спрос есть в Казахстане и в соседнем Татарстане. Предприятие вводит новые культуры. Характерно уменьшение количества зерновых и увеличение – белковых и масличных. Срок посевной близится, и аграрии завершают подготовку, в том числе приводят в порядок технику.
Ударными темпами завершают подготовку техники. В цеху проверяют состояние машин, чтобы исключить брак перед выходом на поле – в период посевной не будет времени на простой. Этой весной на поля выйдут и новые тракторы. Их закупили в 2023-м. Техника оснащена современным оборудованием, и следить за состоянием машин можно дистанционно. Управление тоже модернизировали – курс задаёт человек, помогает соблюсти точность искусственный интеллект. Система отечественная и не зависит от импортных комплектующих. Комбайны зарубежного производства в Башкортостане также ремонтируют. Всего в республике три таких подразделения – в Зубово, Буздяке и Чишмах. В планах – запустить мастерскую и на юге республики.
По прогнозам синоптиков, в этом году потепление придёт вовремя. Аграрии ожидают сухой сезон. Одни только сыпучие и твёрдые удобрения уже не эффективны без дождей. Решение – жидкая консистенция. Так засуха не столь страшна. Из бочек на поля хозяйства «Артемиды» в Кармаскалинском районе аграрии выльют 900 тонн удобрений. Жидкие удобрения внесут сразу под землю с помощью ликвилайзера. Чтобы не распылятся попусту. Устройство применяют для зерновых и многолетних трав.
Зерно высокого класса – с немецкими корнями, но уже русифицированное. Упаковано пока 300 тонн яровой пшеницы для отгрузки. В том числе для отправки в Татарстан и Казахстан. Претенденты есть уже и на будущий урожай. С Запада акцент сместили на Восток. Культурно обогащать будут, например, Китай. Меньше спроса на зерновые, больше – на белковые и масличные: сою, горох и лён.
В целом по республике яровой сев предстоит легче, так как был больше озимый клин. Разница с прошлым годом – 80 тысяч гектаров.
В Кармаскалинском районе под посев у хозяйства «Артемида» 12 тысяч гектаров. Берут увеличением не площади, а урожайности и качества. Но вслед за достижениями возникают проблемы с хранением. Построили склад и в ближайшие два года планируют возводить ещё два ангара большей площади – времени впадать в спячку не остаётся.