Радий Хабиров оценил итоги выборов Президента России

Работала огромная армия людей, было непросто три дня работать и очень организованно все сделать. Всей системе огромное спасибо. Важнейшей задачей, которую ставил президент и ставил я, чтобы выборы прошли организованно, чисто, комфортно. Чего, собственно говоря, мы и добились. Практически никаких жалоб не поступало и не происходило острых событий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии