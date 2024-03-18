Радий Хабиров оценил итоги выборов Президента России

Сегодня, 18 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил, что в республике явка избирателей на выборах Президента России превысила 83%, а количество проголосовавших за действующего главу государства – выше 90%.   

Фото №1 - Радий Хабиров оценил итоги выборов Президента России

Радий Хабиров отметил, что голосование стало проявлением консолидации всей страны, поблагодарил жителей региона за разумный выбор и высоко оценил работу избиркомов.  

Работала огромная армия людей, было непросто три дня работать и очень организованно все сделать. Всей системе огромное спасибо. Важнейшей задачей, которую ставил президент и ставил я, чтобы выборы прошли организованно, чисто, комфортно. Чего, собственно говоря, мы и добились. Практически никаких жалоб не поступало и не происходило острых событий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, Радий Хабиров поблагодарил руководителя своей администрации Максима Забелина, свою администрацию, глав муниципалитетов, а также сотрудников МВД по республике.

Несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел все это время находились на избирательных участках и выполняли непростые задачи. Вся их служба была проведена очень корректно. Это показатель интеллигентной и хорошей работы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В заключение руководитель республики отметил эффективную работу всей управленческой команды республики.

Фото: скриншот трансляции

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