Радий Хабиров оценил итоги выборов Президента России

Сегодня, 18 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил, что в республике явка избирателей на выборах Президента России превысила 83%, а количество проголосовавших за действующего главу государства – выше 90%.
Радий Хабиров отметил, что голосование стало проявлением консолидации всей страны, поблагодарил жителей региона за разумный выбор и высоко оценил работу избиркомов.
Кроме того, Радий Хабиров поблагодарил руководителя своей администрации Максима Забелина, свою администрацию, глав муниципалитетов, а также сотрудников МВД по республике.
В заключение руководитель республики отметил эффективную работу всей управленческой команды республики.
Фото: скриншот трансляции