В Башкирии готовятся к серьезному подъему паводковых вод

В этом году паводок в Башкирии будет более серьезным, чем в предыдущие годы. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила и.о. руководителя Башкирского УГМС Анна Козаева.

Она уточнила, что в бассейне реки Белой запасы воды на 6-27% выше средних многолетних значений, а максимальные уровни воды в Белой могут превысить эти значения на 40-70 см. При этом в среднем и нижнем течении рек Уфа и Белая максимальные уровни прогнозируются около нормы.

Так, уровень воды в Белой в районе столицы республики ожидается в пределах 670-770 см. Однако подтопление пониженных участков в Белорецке, Стерлитамаке и Уфе и подтопление населенных пунктов в поймах степных и горных рек не исключаются.

Вскрытие рек в Зауралье специалисты обещают 9-14 апреля – это на 3-5 дней позже нормы. На реке Сакмаре максимальный уровень будет выше на 1 м, на реке Большой Ик – на 0,5м.