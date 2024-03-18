Международные наблюдатели поделились своими впечатлениями о выборах в Башкирии

До последнего момента я не знал, куда поеду после Москвы, и очень обрадовался, что к вам, потому что чувствую себя в Башкирии как дома. Мы с вами из одной цивилизационной группы и антропологически едины. В России я был много раз, но в вашей республике ни разу не был, и сегодня счастлив быть здесь. И еще очень рад, что мы поедем еще и в деревни. Там самые настоящие люди, самые мудрые.

Боян Стефанов Чуков, международный наблюдатель