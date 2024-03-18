Международные наблюдатели поделились своими впечатлениями о выборах в Башкирии

В Башкирии в период проведения выборов Президента России работали 10 международных наблюдателей – представители Молдовы, Сербии, Болгарии, Казахстана, Индонезии, Австрии, Шри-Ланки и Гватемалы. Они посетили несколько избирательных участков не только в Уфе, но и в отдаленных районах региона.  

Фото №1 - Международные наблюдатели поделились своими впечатлениями о выборах в Башкирии

Как сообщает общественно-политическое издание «Республика Башкортостан» наблюдатели были открыты к общению. Так, Боян Стефанов Чуков из Болгарии, который отлично владеет русским языком, отметил, что для него особое удовольствие работать в Башкирии. 

До последнего момента я не знал, куда поеду после Москвы, и очень обрадовался, что к вам, потому что чувствую себя в Башкирии как дома. Мы с вами из одной цивилизационной группы и антропологически едины. В России я был много раз, но в вашей республике ни разу не был, и сегодня счастлив быть здесь. И еще очень рад, что мы поедем еще и в деревни. Там самые настоящие люди, самые мудрые.

Боян Стефанов Чуков, международный наблюдатель

Также Боян Чуков подчеркнул, что на избирательных участках идет слаженная работа, каждый знает свое дело. Кроме того, трехдневное голосование – это отличная возможность сделать свой выбор как можно большему количеству жителей республики.  

Фото №2 - Международные наблюдатели поделились своими впечатлениями о выборах в Башкирии

Я как болгарин тоже радуюсь, потому что Россия голосует за свое будущее, за то, чтобы она была одной из ведущих стран мира. Это важно не только для вас, но и для всей Европы, для всего мира.

Боян Стефанов Чуков, международный наблюдатель

Международный наблюдатель из Шри-Ланки Гамаге Хатхотува Вирасумана Вирасингхе был впечатлен мирной обстановкой в дни выборов.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

Я обратил внимание, что люди, довольные и счастливые, заходят на избирательные участки, им явно доставляет удовольствие прийти и отдать свой голос за будущего президента страны. Думаю, это связано с тем, что сам выборный процесс очень хорошо организован. Для людей нет никаких препятствий для реализации их права на голосование. Несмотря на то, какой Россию представляют в международных СМИ, сам процесс выборов проходит очень мирно. Я бы пожелал такого всем странам.

Гамаге Хатхотува Вирасумана Вирасингхе, международный наблюдатель

Австрийский эксперт Ирина Джаяни рассказал о том, что ей понравилась общая организация выборов. По ее словам, им удалось оценить традиционную систему голосования, а также новую, электронную.

Фото: газета «Республика Башкортостан»

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