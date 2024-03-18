Уфимский хоспис посетили добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт»

В минувшую субботу добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» побывали в Уфимском хосписе. Их пригласила председатель попечительского совета учреждения Каринэ Хабирова.

В числе гостей – председатель ДПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Он посетил башкирскую столицу в рамках автопробега Jetour.

В ходе беседы Григорий Сергеев рассказал об инициативах отряда, а также о проекте «Браслет Амулет», который уже действует на территории Башкирии. Напомним, этот силиконовый аксессуар представляет собой устройство с технологией NFC, которое хранит в себе данные о владельце. С помощью смартфона неравнодушные прохожие, добровольцы или оперативные службы смогут считать информацию с браслета и связаться с родными потерявшегося человека.

Проект призван помочь пожилым людям с нарушениями памяти, маленьким детям и взрослым с ментальными особенностями и серьёзными хроническими заболеваниями.

В Башкирии проект «Браслет Амулет» запустила АНО «ЦППЛ» (Москва) совместно с торговой сетью «Пятёрочка» в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и при участии отряда «ЛизаАлерт» Башкортостан.

Ребята привезли подопечным хосписа подарки, а участникам благотворительного фонда, который курирует Каринэ Хабирова, вручили браслеты «Амулет».

В ходе общения члены отряда «ЛизаАлерт» предложили оформить один из фасадов учреждения композицией, посвящённой важной теме – профилактике пропажи детей. Ожидается, что проект будет реализован при поддержке уфимской администрации.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее продвижение и развитие проекта «Браслет Амулет» в регионе.