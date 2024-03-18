Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии подведут итоги ППМИ за 2024 год

Радий Хабиров отметил, что считает эту программу одной из лучших. В этом году ей исполняется 10 лет. За это время в рамках ППМИ удалось реализовать почти 5 тысяч проектов. Максимальная сумма субсидии на один проект достигает 1,2 млн рублей.