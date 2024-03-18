Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии подведут итоги ППМИ за 2024 год

Итоги программы поддержки местных инициатив за 2024 год в республике подведут в конце апреля. Об этом сообщил Глава Башкортостана в соцсетях, напомнив, что приём и регистрация конкурсных заявок продлится до 19 марта.
ППМИ – механизм, позволяющий решать отдельные социальные вопросы местного уровня при непосредственном участии населения в подготовке инициатив, их софинансировании и контроле хода реализации проектов. Благодаря бюджетной поддержке жители обустраивают дороги, устанавливают детские площадки, помогают с ремонтом школам и детским садам, благоустраивают мемориалы, кладбища и закупают технику для сельсовета.
Радий Хабиров отметил, что считает эту программу одной из лучших. В этом году ей исполняется 10 лет. За это время в рамках ППМИ удалось реализовать почти 5 тысяч проектов. Максимальная сумма субсидии на один проект достигает 1,2 млн рублей.