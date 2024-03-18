Высокий уровень поддержки Путина и рекордная явка: как в Башкирии прошли президентские выборы

Помимо задачи наблюдения за процессом голосования, мы большое внимание уделили подготовке к тому, как вести себя в конфликтных ситуациях. Нужно быть готовыми ко всему, потому что выборы – это борьба.

Максим Беляев, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан