Высокий уровень поддержки Путина и рекордная явка: как в Башкирии прошли президентские выборы
Почти 2,5 миллиона
жителей Башкортостана отдали свой голос за действующего главу государства.
Владимира Путина на выборах Президента России поддержали 90,9% избирателей
нашей республики. Предварительные итоги голосования сегодня озвучили на
брифинге регионального Центризбиркома.
К 10 часам утра по
уфимскому времени процент обработанных протоколов участковых избирательных
комиссий приближался к отметке 100. А уже в 11 с предварительными итогами
голосования в Башкортостане к журналистам вышел председатель Центризбиркома республики
Азат Галимханов.
Активность
избирателей в республике, по предварительным данным, составила 83,73%.
Наибольшее количество голосов получил действующий Президент страны Владимир
Путин – 90,9%. За Николая Харитонова отдали голоса 3,69%; Леонид Слуцкий
получил 2,72%; Владислав Даванков – 1,88%.
Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
Наибольшую активность на
выборах в Башкортостане проявили жители Благоварского района, там явка достигла
97 процентов. В лидерах по этому показателю также Гафурийский, Балтачевский,
Татышлинский, Шаранский и Куюргазинский районы.
Предварительные итоги
голосования озвучены, после подписания протоколов они станут окончательными.
Как и в целом по стране, в нашей республике уверенную победу на выборах
Президента одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Ничего удивительного не произошло, отмечают
политологи. Результаты выборов сильно не отличаются от экзитполов. Страна,
говорят эксперты, как и предполагалось, проголосовала за своего лидера,
Башкортостан особенно – об этом говорят итоги.
Результат высокой
поддержки Владимира Путина на президентских выборах связан прежде всего с
успешной реализацией национальных проектов в Республике Башкортостан. Если
коснуться наиболее важных сфер жизни людей, мы наблюдаем, что в таких сферах,
как образование, здравоохранение, спорт, культура в республике происходят очень
важные изменения. Есть много важных задач, которые Президент поставил в своем
Послании к Федеральному Собранию, и за эти ожидания народ проголосовал. На мой
взгляд, одна из важных поставленных задач – сохранить и усилить позиции в
мировом рейтинге экономически мощных держав по такому показателю, как ВВП.
Дальнейший курс в экономической сфере будет взять на удержание в
запланированных уровнях инфляции, безусловно, решение кадровой проблемы стоит
на повестке дня.
Рустем Ахунов, доктор экономических наук
Эти выборы, говорят эксперты, во все смыслах
особенные и даже судьбоносные. Они проходили в условиях жесточайшего давления
со стороны Запада в эпоху глобальных перемен. Причем все общество
консолидировались против внешних угроз, показав сплоченность.
Прошедшие
президентские выборы продемонстрировали несколько интересных тенденций. Прежде
всего, это высокая явка избирателей по России в целом, а в Башкортостане она
очень высокая – это демонстрирует и интерес избирателей к кампаниям такого
рода, и влияние контекста в целом. И, конечно, электоральная поддержка
Владимира Путина – более 90%. Это, конечно, мощный кредит доверия граждан
страны и главе государства, и его политике, его программе, тем целям
национального развития, которые им поставлены – недавно они были системно
озвучены в Послании к Федеральному Собранию. Этот кредит доверия и
электоральная база позволяют перейти через сложные испытания, связанные с
вызовами СВО, санкционным давлением, информационным, попытками дискредитации и
срыва выборов. Это солидарный ответ российского общества на незаконное
вмешательство, неконструктивное поведение наших зарубежных партнеров. Надеемся,
что с реализацией этой политической программы Россия преодолеет все вызовы и
угрозы ближайшего времени и будет развиваться последовательно и поступательно.
Игорь Кузнецов, исполнительный директор Российского общества политологов / г. Москва
Контроль за выборами
осуществляла и Общественная палата
Республики, которая сформировала штаб – в его инфраструктуру вошли Центр
общественного наблюдения, Общественный пресс-центр, мобильные группы, а также
эксперты. К этому голосованию подготовили и обучили более 10 тысяч
наблюдателей.
Помимо задачи
наблюдения за процессом голосования, мы большое внимание уделили подготовке к
тому, как вести себя в конфликтных ситуациях. Нужно быть готовыми ко всему,
потому что выборы – это борьба.
Максим Беляев, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан
Любые выборы – это
борьба. Задачей общественного штаба было наблюдать, чтобы эта борьба проходила
в легальном поле, то есть в рамках закона. Несмотря на участие на выборах
представителей основных политических партий, между кандидатами не было
привычных разногласий, что также говорит об особом статусе нынешних выборов. В
этот раз они были многодневными.
Впервые
в истории выборы Президента РФ проходили в режиме многодневного голосования. Эта
форма зародилась в 2020 году и успешно применялась во время выборов депутатов Госдумы
Федерального Собрания РФ в 2021 году.
Марат Гадилов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
Окончательные итоги
выборов региональные избиркомы объявят до 21 марта. Затем ЦИК России займется
определением финальных результатов. Работа продлится до 28 марта. Итоги
голосования появятся на сайте Центральной избирательной комиссии страны в
течение трех дней после подписания протоколов.