В Уфе стартовали мероприятия в честь 86-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева

Именно в столице Башкортостана началась профессиональная карьера прославившегося на весь мир артиста и хореографа. Мероприятия, посвященные памяти легендарного земляка, начались с возложения цветов к барельефу на здании Башкирского театра оперы и балета.

В Башопере Рудольф Нуреев еще в шестилетнем возрасте с матерью и сёстрами впервые увидел балет «Журавлиная песнь», который произвел на него неизгладимое впечатление. В этих же стенах происходило становление Нуреева как артиста большой сцены, который в последующем получил мировую известность.