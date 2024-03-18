В Уфе стартовали мероприятия в честь 86-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева

Именно в столице Башкортостана началась профессиональная карьера прославившегося на весь мир артиста и хореографа. Мероприятия, посвященные памяти легендарного земляка, начались с возложения цветов к барельефу на здании Башкирского театра оперы и балета.
В Башопере Рудольф Нуреев еще в шестилетнем возрасте с матерью и сёстрами впервые увидел балет «Журавлиная песнь», который произвел на него неизгладимое впечатление. В этих же стенах происходило становление Нуреева как артиста большой сцены, который в последующем получил мировую известность.
В день рождения выдающегося танцовщика Рудольфа Нуреева в Уфе открылся 24-й Международный фестиваль балетного искусства его имени. «Нуреевский сезон» по праву считается одним из авторитетных балетных форумов и известен в разных уголках мира. В рамках фестиваля состоятся два гала-концерта с участием мировых звёзд балетной сцены: солистов Большого театра России, Мариинского, Михайловского, «Кремлёвского балета», Татарского и Самарского театров оперы и балета, а также «Астана Оперы».