Эксперты продолжают обсуждать ход выборов Президента России в Башкирии

Политики, политологи, общественные деятели, а также наблюдатели местные и иностранные продолжают обсуждать, как в Башкирии прошли выборы Президента России. Напомним, граждане голосовали в течение трех дней, явка по итогам превысила 80%. За действующего главу государства проголосовали свыше 90% избирателей.
Все мы понимаем, что достижения и будущее нашей страны зависят от нашей совместной работы и нашего лидера Владимира Владимировича Путина и его политики. У нас впереди шесть прекрасных, созидательных лет. Мы с вами слышали планы, которые обозначил президент в ходе Послания. Я уверен, что все, что сказано в Послании, будет сделано, потому что оно продумано и просчитано, опирается на реальные экономические возможности.Радий Хабиров, Глава Башкирии
Выборы Президента показали небывалую консолидацию общества вокруг национального лидера. Мы выбрали не только президента — мы сказали «да» продолжению политики государства: укреплению оборонной мощи страны, собственному, суверенному пути развития, традиционным ценностям. Народ проголосовал за сильную и независимую Россию, за стабильность и справедливость.Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая Башкирии
Мы увидели сотни тысяч людей в разных уголках республики, которые отдавали свои голоса. Выборы по всей республике прошли спокойно и организованно.Евгений Шевченко, член ЦИК РФ
При нас представитель избирательной комиссии нажала кнопку, и мы увидели практически мгновенно вышедшие протоколы. Мы ознакомились с ними и информацию передали сразу в Центральную избирательную комиссию Башкортостана. Мы с удовлетворением увидели, что это всё было очень ясно, прозрачно, как, собственно, и на других участках. Я желаю мировому сообществу не только перенять этот опыт, но и приехать и обучиться этому. Потому что немногие могут таким в принципе даже похвастаться.Ирина Джаяни, международный наблюдатель из Австрии
Во время выборов были соблюдены все принципы демократического голосования. В этом плане трудно найти какие-то изъяны в организации выборов в Башкирии.Боян Чуков, международный наблюдатель из Болгарии
Наверное, зарубежные наблюдатели этому удивляются, может быть, их страны впоследствии переймут наш опыт. Это очень удобно – кто-то проголосовал в пятницу, кто-то пошел на избирательный участок в субботу вместе с семьей, как это сделал я, а кто-то, завершив свои дела, пошел на участок в воскресенье. Таков был запрос населения, это очень удобно для нашей большой страны.Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ
Каких-либо существенных жалоб от жителей по ходу голосования не поступало, были совсем незначительные сигналы. Допустим, гражданина не могли найти в списках избирателей или в списках был избиратель, умерший в 2005 году. Человек, который не увидел себя в списке, через какое-то время перезвонил и сказал, что нашли. Умершего исключили из списка. Было несколько вопросов по поводу бюллетеней на башкирском языке. Все эти вопросы были решены на месте.Зульфия Гайсина, председатель СПЧ Башкирии
Во время президентских выборов штаб общественной поддержки Республики Башкортостан стал одним из центров привлечения людей. Встречи с политологами вызвали большой интерес у молодежи. Они задавали много вопросов и знакомились с мировым опытом организации выборов. Некоторые участники дискуссии выразили удивление тем, что выборы в нашей стране носят более демократический характер, чем в других странах.Элина Гатауллина, руководитель штаба общественной поддержки Башкирии
За время проведения акции «Рахмат-2024» счастливыми обладателями роботов-пылесосов, телевизоров, электросамокатов, Яндекс-станций, кофемашин, ноутбуков, телефонов и других призов стали около 400 счастливчиков, принявших участие в выборах. Уже 22 марта будут разыграны суперпризы. В этот раз своих обладателей найдут квартира в Уфе, два автомобиля «Нѝва», семейные путевки в Сочи и санатории республики.Ринат Хабиров, руководитель спортивно-патриотического центра РБ «Алга-Патриот»
Более 3000 наблюдателей-блогеров вели на родных языках репортажи с избирательных участков в соцсетях. Они рассказывали своим подписчикам реальную картину хода голосования, эмоции и настроения избирателей, описывали процедуру работы комиссий на местах, выезжали на надомное голосование. Фактически они стали народными корреспондентами, представляя уникальный материал со своих территорий. За три дня они написали 15 000 публикаций. Это говорит об открытости избирательного процесса.Елена Арямнова, первый заместитель руководителя агентства по печати и СМИ Башкирии