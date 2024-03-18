Эксперты продолжают обсуждать ход выборов Президента России в Башкирии

Более 3000 наблюдателей-блогеров вели на родных языках репортажи с избирательных участков в соцсетях. Они рассказывали своим подписчикам реальную картину хода голосования, эмоции и настроения избирателей, описывали процедуру работы комиссий на местах, выезжали на надомное голосование. Фактически они стали народными корреспондентами, представляя уникальный материал со своих территорий. За три дня они написали 15 000 публикаций. Это говорит об открытости избирательного процесса.

Елена Арямнова, первый заместитель руководителя агентства по печати и СМИ Башкирии