В Центризбиркоме Башкирии озвучили итоги выборов Президента России

В Уфе специалисты Центризбиркома Башкирии подвели окончательные итоги выборов главы государства на территории республики. Подписан соответствующий протокол.
По итогам окончательного подсчета голосов, их наибольшее количество набрал действующий президент России Владимир Путин – 90,90%. В Башкирии Николая Харитонова поддержали только 3,69% избирателей, Леонида Слуцкого – 2,72%, Владислава Даванкова – 1,88%.
Члены комиссии приняли в работу информацию об обращениях, которые были связаны с процессом проведения голосования и подсчетом голосов 17 марта. Обращения поступили в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по выборам Президента Российской Федерации.
Сводные сведения о результатах использования бюллетеней на выборах Президента страны на территории региона утверждены.
По данным ЦИК РФ, результаты выборов по итогам подсчета 100% протоколов следующие: