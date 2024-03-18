В Центризбиркоме Башкирии озвучили итоги выборов Президента России

По итогам окончательного подсчета голосов, их наибольшее количество набрал действующий президент России Владимир Путин – 90,90%. В Башкирии Николая Харитонова поддержали только 3,69% избирателей, Леонида Слуцкого – 2,72%, Владислава Даванкова – 1,88%.

Члены комиссии приняли в работу информацию об обращениях, которые были связаны с процессом проведения голосования и подсчетом голосов 17 марта. Обращения поступили в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по выборам Президента Российской Федерации.