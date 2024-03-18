В Центризбиркоме Башкирии озвучили итоги выборов Президента России

В Уфе специалисты Центризбиркома Башкирии подвели окончательные итоги выборов главы государства на территории республики. Подписан соответствующий протокол.

Фото №1 - В Центризбиркоме Башкирии озвучили итоги выборов Президента России

По итогам окончательного подсчета голосов, их наибольшее количество набрал действующий президент России Владимир Путин – 90,90%. В Башкирии Николая Харитонова поддержали только 3,69% избирателей, Леонида Слуцкого – 2,72%, Владислава Даванкова – 1,88%.

Члены комиссии приняли в работу информацию об обращениях, которые были связаны с процессом проведения голосования и подсчетом голосов 17 марта. Обращения поступили в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по выборам Президента Российской Федерации.

Сводные сведения о результатах использования бюллетеней на выборах Президента страны на территории региона утверждены.

По данным ЦИК РФ, результаты выборов по итогам подсчета 100% протоколов следующие:

  • Владимир Путин — 87,28%;
  • Николай Харитонов — 4,31%;
  • Владислав Даванков — 3,85%;
  • Леонид Слуцкий — 3,20%.
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