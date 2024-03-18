Радий Хабиров поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах

Прежде всего, хочу поблагодарить жителей Башкортостана, которые с чудесным настроением пришли на избирательные участки и сделали разумный выбор. Все мы понимаем, что достижения страны и её будущее зависят от нашей совместной работы и, конечно, от нашего лидера Владимира Владимировича Путина, от той политики, которую он проводит, – сказал Радий Хабиров. – У нас впереди шесть прекрасных созидательных лет. Мы с вами видели планы, которые Президент обозначил в своём Послании Федеральному Собранию. А я уверен – всё, что сказано в Послании, будет сделано. Потому что оно продуманное, просчитанное и опирается на реальные экономические возможности. Впереди нас ждут очень позитивные, хорошие дела.