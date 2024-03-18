Радий Хабиров поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах

Спасибо жителям за консолидацию. На оперативном совещании Правительства Глава Башкортостана поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах Президента страны. Окончательные итоги волеизъявления россиян подведёт Центральная избирательная комиссия. Но уже можно говорить об убедительной победе действующего главы государства Владимира Путина, который, по предварительным данным, получил более 87% голосов избирателей.
За выборами в Башкортостане следили, в том числе, и зарубежные наблюдатели. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат, зафиксировано не было.
На совещании также обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры. Уровень её износа, по данным Министерства ЖКХ, составляет 54 %. Идёт работа по привлечению федеральных средств для обновления коммуникаций. План на этот год – провести капитальный ремонт более 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 16 муниципалитетах.
Особое внимание Радий Хабиров также поручил обратить на предстоящее половодье. Снега выпало много, а значит и большая вода может принести неприятные сюрпризы, к которым нужно быть готовыми. Точный прогноз будет готов к концу марта.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Главам городов и районов нужно взять на контроль и обратить особое внимание на возможные зоны подтопления. Все 29 муниципалитетов, где есть затороопасные участки, должны иметь соглашения на проведение взрывных работ. Также важно организовать широкую информационно-разъяснительную кампанию среди жителей республики.