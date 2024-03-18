Радий Хабиров поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах

Спасибо жителям за консолидацию. На оперативном совещании Правительства Глава Башкортостана поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах Президента страны. Окончательные итоги волеизъявления россиян подведёт Центральная избирательная комиссия. Но уже можно говорить об убедительной победе действующего главы государства Владимира Путина, который, по предварительным данным, получил более 87% голосов избирателей.

За выборами в Башкортостане следили, в том числе, и зарубежные наблюдатели. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат, зафиксировано не было.

Прежде всего, хочу поблагодарить жителей Башкортостана, которые с чудесным настроением пришли на избирательные участки и сделали разумный выбор. Все мы понимаем, что достижения страны и её будущее зависят от нашей совместной работы и, конечно, от нашего лидера Владимира Владимировича Путина, от той политики, которую он проводит, – сказал Радий Хабиров. – У нас впереди шесть прекрасных созидательных лет. Мы с вами видели планы, которые Президент обозначил в своём Послании Федеральному Собранию. А я уверен – всё, что сказано в Послании, будет сделано. Потому что оно продуманное, просчитанное и опирается на реальные экономические возможности. Впереди нас ждут очень позитивные, хорошие дела.

На совещании также обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры. Уровень её износа, по данным Министерства ЖКХ, составляет 54 %. Идёт работа по привлечению федеральных средств для обновления коммуникаций. План на этот год – провести капитальный ремонт более 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 16 муниципалитетах.

Особое внимание Радий Хабиров также поручил обратить на предстоящее половодье. Снега выпало много, а значит и большая вода может принести неприятные сюрпризы, к которым нужно быть готовыми. Точный прогноз будет готов к концу марта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главам городов и районов нужно взять на контроль и обратить особое внимание на возможные зоны подтопления. Все 29 муниципалитетов, где есть затороопасные участки, должны иметь соглашения на проведение взрывных работ. Также важно организовать широкую информационно-разъяснительную кампанию среди жителей республики.

Превентивные мероприятия по ослаблению ледяного покрова рек методом чернения и распиловки выполнили в полном объёме, – подчеркнул Ирек Сагитов. – На контроле – 62 затороопасных участка в 29 муниципальных образованиях.Кроме того, для наблюдения за ходом весеннего половодья активно используют систему мониторинга, прогнозирования и моделирования гидрологических рисков «Паводок 2.0». На территории Башкортостана установили 57 автоматических гидропостов, в том числе на крупных водохранилищах – Юмагузинском, Павловском и Нугушском. На случай эвакуации людей с затапливаемых территорий в муниципалитетах республики подготовили 276 пунктов временного размещения вместимостью свыше 37 тысяч человек.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан


Волна
Телерадиоведущий